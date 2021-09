Torneio de Lisboa: Benfica derrotado pelo Betis

No primeiro jogo do Torneio Internacional de Lisboa, o Benfica entrou esta sexta-feira a perder na receção aos espanhóis do Betis, por 74-71, numa partida que assinalou o regresso limitado dos adeptos ao pavilhão das águias após mais de um ano de ausência.





A formação agora orientada por Norberto Alves, que contou com José Barbosa, Aaron Broussard, Travis Munnings, Betinho Gomes e Dennis Clifford no cinco, começou melhor a partida, ao estar por cima no final do primeiro quarto (25-23). Mas a equipa de Sevilha não facilitou e acabou por dar a volta garantindo a vitória na Luz.Os norte-americanos James Farr (12 pontos) e Travis Munnings (11) foram os melhores marcadores dos encarnados.O Benfica volta a entrar em campo amanhã frente aos espanhóis do Obradoiro, às 18h00.