Torneio de Lisboa: Benfica vence Obradoiro na Luz

O Benfica venceu este sábado os espanhóis do Obradoiro por 76-67, na segunda jornada do Torneio Internacional de Lisboa.





Os encarnados foram muito superiores aos espanhóis no primeiro período (16-7), mas nos dois quartos seguintes foram menos agressivos (22-25 e 17-19). Mas a vitória não fugiu ao conjunto liderado por Norberto Alves, que contou com uma exibição consistente do reforço norte-americano Aaron Broussard (20 pontos), que foi o melhor marcador da partida na Luz.O Benfica volta a entrar em campo amanhã no terreno do Sporting, para disputar o último jogo das equipas lusas no torneio de pré-temporada.