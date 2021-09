Torneio de Lisboa: Betis bate Sporting no último segundo

O Sporting foi este sábado derrotado pelos espanhóis do Betis, por 77-75, no segundo jogo do Torneio Internacional de Lisboa, no Pavilhão João Rocha.





Numa partida equilibrada e só decidida no último segundo, a formação leonina liderava por 75-74 à entrada dos últimos dois segundos, só que um triplo de Khadeen Carrington deu a vitória ao Betis, que na véspera também tinha derrotado o Benfica na Luz.Miguel Cardoso (15 pontos) e Travante Williams (14) foram os jogadores leoninos em destaque.O conjunto liderado por Luís Magalhães volta a entrar em campo amanhã (16h30) na receção ao Benfica, na terceira e última jornada do Torneio Internacional de Lisboa.