Torneio de Lisboa: Sporting bate Benfica no último segundo

O Sporting venceu este domingo o Benfica, por 82-79, no último jogo do Torneio Internacional de Lisboa, no Pavilhão João Rocha.





Numa partida equilibrada, o jogo acabou por ser decidido com um triplo do leão Travante Williams no último segundo. O norte-americano, com 18 pontos, esteve em destaque no Sporting, enquanto Betinho Gomes (21 pontos) foi o melhor jogador dos encarnados.Na outra partida da competição de pré-temporada, os espanhóis do Obradoiro bateram os compatriotas do Betis, 93-92, e conquistaram o Troféu Internacional de Lisboa.