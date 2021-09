Torneio de Lisboa: Sporting perde com Obradoiro

O campeão nacional Sporting perdeu esta sexta-feira com os espanhóis do Obradoiro, por 69-61, no seu primeiro jogo no Torneio Internacional de Lisboa. Esta partida ficou também marcada pelo regresso limitado do público ao Pavilhão João Rocha.





O conjunto liderado por Luís Magalhães iniciou a partida com Travante Williams, Joshua Martin, Joshua Patton, Diogo Ventura e Micah Downs, e sentiu dificuldades em travar a formação espanhola, que foi para o intervalo na frente por 32-27. No segundo tempo a tendência manteve-se, com os visitantes a confirmarem o triunfo por oito pontos de vantagem.No lado dos leões, Travante Williams (14 pontos) e Joshua Martin (10) foram os melhores marcadores. O Sporting volta a entrar em campo amanhã às 15h00, diante dos sevilhanos do Betis, que venceram esta sexta-feira o Benfica no outro duelo do Torneio Internacional de Lisboa.