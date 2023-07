E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal perdeu esta quinta-feira com a Costa do Marfim, por 79-68, na 1.ª jornada do Torneio Internacional Coração de Viana, que serve de preparação para o torneio pré-olímpico.Com Neemias Queta (dispensado por lesão) a assistir o encontro junto dos seus companheiros, Daniel Relvão (11 pontos) e Diogo Brito (8 pontos) foram os destaques portugueses.: 15-27; 13-17; 20-21; 20-14A Seleção Nacional volta a entrar hoje em ação, frente à Jordânia (19h30).