Torneio de Viana: Portugal vence Jordânia

Depois de na véspera ter sido derrotada pela Costa do Marfim, a Seleção Nacional venceu esta sexta-feira a Jordânia, por 75-70, na 2.ª jornada do Torneio Coração de Viana.Com 16 pontos e seis ressaltos, Miguel Queiroz foi o jogador mais valioso da partida.A equipa comandada por Mário Gomes, que prepara a participação no torneio de pré-qualificação olímpica, volta a entrar em campo no sábado (17h30), frente à República Checa.