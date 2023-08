Torneio pré-olímpico: Seleção perde com Bósnia

A Seleção Nacional arrancou este domingo a participação inédita no torneio de pré-qualificação olímpica com uma derrota frente à experiente Bósnia, por 84-75, na 1.ª jornada do Grupo B, na Arena Gliwice, na Polónia.Portugal entrou bem e chegou ao intervalo na frente por 40-37, mas a Bósnia mostrou a sua superioridade no segundo tempo, tendo dominado os dois quartos.Com 22 pontos, Rafael Lisboa foi o melhor marcador, à frente de Travante Williams (19). Do lado da Bósnia, Dzanan Musa (21) e Jusuf Nurkic (17) destacaram-se. Ver ficha do jogo aqui Portugal volta a jogar amanhã, diante da Hungria, que este domingo perdeu com a anfitriã Polónia por 83-81. Os dois primeiros classificados seguem para as meias-finais.: 24-17, 16-20, 14-21 e 21-26