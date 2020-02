Toure’ Murry sai do Benfica

Depois do ingresso no Benfica no início da época, o base norte-americano Toure’ Murry (30 anos) está de saída da Luz, segundo revelação no sítio oficial: "Foi acertada a desvinculação, agradecendo o contributo que o jogador deu à equipa nos últimos meses. O Benfica deseja as maiores felicidades ao atleta, em termos pessoais e profissionais."