Benfica e FC Porto iniciam às 21 horas, na Luz, a corrida para um lugar na final do playoff da Liga Placard. O jogo referente às meias-finais coloca frente a frente os dois finalistas da época passada, com o campeão Benfica a registar o maior número de triunfos nos duelos travados esta temporada: quatro em seis jogos.A equipa de José Ricardo parte com alguma vantagem nesta meia-final, uma vez que dispõe do fator casa, pois em caso de igualdade – o vencedor apura-se à melhor de cinco duelos –, a última partida realiza-se na Luz. No entanto, a qualidade competitiva demonstrada pelos pupilos de Moncho López nas últimas partidas, nomeadamente nos jogos dos ‘quartos’ frente ao Illiabum, deixa antever uma eliminatória muito equilibrada.