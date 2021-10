Sporting bate Illiabum no campeonato

O Sporting recebeu e venceu esta terça-feira o Illiabum, por 94-74, em jogo antecipado da 6.ª jornada da Liga Betclic.

No Pavilhão João Rocha, os campeões nacionais encontraram resistência da formação de Ílhavo até a meio do segundo parcial, altura em que dispararam no marcador. Depois de terem fechado o primeiro quarto na frente por um ponto (20-19), os leões foram para o intervalo a ganharem por 18 pontos (49-31).





No arranque do segundo tempo, a formação comandada por Luís Magalhães manteve o ritmo elevado e chegou aos 23 pontos de diferença (57-34). Mas o Illiabum não deitou a toalha ao chão e liderou este parcial por 24-19, encurtando a distância para 13 pontos (68-55). No derradeiro quarto, o Sporting tentou controlar a vantagem mas os visitantes conseguiram chegar a uma desvantagem de oito pontos (78-70) a três minutos do final. Até ao fim, os leões controlaram as operações e dilataram o triunfo até ao resultado final (94-74).

No capítulo individual, Travante Williams foi o melhor marcador, com 22 pontos, nove ressaltos, cinco assistências e quatro roubos de bola. Quem também esteve em grande destaque foi Tanner Omlid: 17 pontos, duas assistências, sete ressaltos e sete roubos de bola. Do lado do Illiabum, Lamar Morgan foi o melhor pontuador (17).

O Sporting volta a entrar em ação no sábado, no clássico frente ao FC Porto no Pavilhão João Rocha.

Sporting-Illiabum: 94-74

Parciais: 20-19; 29-12; 19-24; 26-19