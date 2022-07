Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Travante Williams fica no Sporting Estrela do leão era apontada à liga turca mas deverá ser ‘reforço’ do leão de Pedro Nuno





CRAQUE. Norte-americano é peça influente em Alvalade

• Foto: Victor Sousa / Movephoto