Travante Williams: «Jogar pela seleção significa tudo para mim»

A presença na Pré-qualificação para o Torneio Olímpico é resultado da evolução do basquetebol português nos últimos anos e Rafael Lisboa, Miguel Queiroz e Travante Williams demonstram confiança no que o grupo pode fazer na Polónia.

"Quando começámos, definimos que o que queremos é mostrar que podemos competir com as equipas que estão, teoricamente, acima de nós", destacou o base Rafael Lisboa, que vê a Seleção "cada vez mais competente a nível internacional".

O capitão Miguel Queiroz reforça que a modalidade está "com os melhores números de sempre" em praticantes e assistência, algo que atribui "muito ao Neemias Queta, mas também ao aumento da capacidade dos outros jogadores e do campeonato nacional".

Jogador importante no crescimento da equipa é o extremo Travante Williams, que desde que chegou à equipa só perdeu um jogo. "Jogar pela Seleção significa tudo para mim. Estou há seis anos no país, que me acolheu muito bem e sinto que a Seleção está a crescer de ano para ano, com jovens de muita qualidade", sublinhou o jogador do Sporting, que recusou falar sobre o seu futuro, ou seja, se continuará nos leões.