Travante Williams lidera triunfo do Sporting

No primeiro encontro após a qualificação histórica para os quartos-de-final da FIBA Europe Cup, o Sporting recebeu e venceu o Imortal, por 80-66, em duelo a contar para a 20.ª jornada da Liga Betclic, e segue na liderança da competição.

No Pavilhão João Rocha, Luís Magalhães fez gestão da equipa. Sem Micah Downs nem Omlid disponíveis, os leões entraram em campo de forma irregular mas lideraram o primeiro quarto por 18-13. No segundo parcial, o Imortal reagiu e aproveitou desconcentração leonina para fazer um parcial de 10-0 e empatar a partida (23-23). O Sporting subiu depois os índices de concentração e dispararam no marcador até ao intervalo, cavando uma vantagem 15 pontos (44-29). Com 16 pontos (4/5 triplos), seis ressaltos e seis assistências, dois roubos de bola e um desarme de lançamento,Travante Williams brilhou na primeira parte.

O segundo tempo arranca com vários turnovers do Sporting, com o Imortal a aproveitar a passividade do adversário para aproximar-se do resultado, ficando a três pontos (51-48), depois a apenas dois (54-52), até chegar ao empate (58-58) no final do terceiro quarto, que o emblema de Albufeira liderou por 29-14.

No quarto e decisivo período, os leões entraram de forma diabólica e, com um parcial de 11-0, puseram-se na frente por 69-58. O Imortal não voltou a aproximar-se do marcador, com os leões a fecharem um triunfo por 80-66, que foi mais complicado do que esperaram.

No capítulo individual, Travante Williams confirmou o estatuto de MVP, terminando o jogo com 18 pontos, 10 ressaltos, 9 assistências, dois roubos e dois desarmes. Do lado do Imortal, Anthony Smith destacou-se com 21 pontos.

Com este resultado, o Sporting segue na liderança da Liga Betclic, com 34 pontos. Os leões voltam a entrar em ação na sexta-feira, diante do Oradea, num duelo onde vão discutir a liderança do Grupo K da FIBA Europe Cup.