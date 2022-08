Travante Williams: «Neemias é incrível. Ver o que já fez e onde pode chegar...»

Travante Williams já trabalha ao serviço da Seleção Nacional. Depois de ter sido naturalizado, o extremo norte-americano do Sporting foi convocado por Mário Gomes para a dupla jornada da fase de pré-qualificação para o Mundial de 2025, com duelos diante da Roménia e Chipre. E não escondeu o entusiamo pela forma como tudo tem decorrido."Estando aqui há cinco anos, a forma como todo o país me acolheu e me adorou de Norte a Sul, mesmo nas ilhas... Tem sido um trajeto bonito. Os portugueses acolheram-me como se fosse um deles. Do que já viram de mim, quero mostrar ainda mais. Quero dar energia, mostrar a minha melhor versão e trazer vitórias para Portugal", disse Travante numa entrevista à FPBTV, o canal da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), ponderando manter-se no país por muitos mais anos: "Quando cheguei à Oliveirense, não sabia o que esperar nem onde me estava a meter. Mas depois de tudo o que aconteceu, foi como um sonho realizado. Estes cinco anos têm sido fantásticos. Adoraria viver aqui e criar família aqui, ter filhos portugueses (risos)."O craque verde e branco conheçe os novos companheiros de Seleção, na medida em que os defronta quase todos semanalmente na Liga Betclic, e aguarda com expectativa o momento em que entrará em campo com eles: "Conhecendo os jogadores que estão na equipa, sei que são todos muito trabalhadores, são os melhores do país. Estou muito entusiasmado por jogar com atletas, como os do FC Porto, com quem nunca atuei. É um ótimo sentimento estar aqui."Além de Travante, a presença de Neemias Queta é outro dos atrativos para esta concentração de Portugal. O primeiro português a jogar na NBA vai representar a seleção principal pela primeira vez e Williams destaca-lhe toda a qualidade: "Aquele tipo é incrível. Lembro-me dele quando estava no Benfica B... ver o que ele fez na sua carreira e onde pode chegar... ainda bem que me escolheram para fazer parte disto. Estou feliz por poder jogar com alguém como ele. Temos os jogadores certos, as peças corretas, um grande staff e o apoio da Federação. Portugal está preparado para tudo. Os jogadores são muito talentosos e trabalham muito. Fazem o seu trabalho e isso é o que se quer."A fechar, numa ronda de perguntas de resposta imediata, Travante revelou que os pratos favoritos em Portugal são bacalhau com natas e bitoque, Algarve e Madeira os locais favoritos e Miguel Queiroz o melhor companheiro que provavelmente terá na Seleção.