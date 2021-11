Travante Williams: «Neemias Queta é uma inspiração para os portugueses»

As imagens da sessão de autógrafos de Tiago Tomás, Travante e Zicky Té



As imagens da sessão de autógrafos de Tiago Tomás, Travante e Zicky Té

Travante Williams considera que Neemias Queta deve ser visto como uma "referência" para todos os jogadores de basquetebol portugueses."Eu acho que ele é incrível. Só ele estar lá deve ser uma inspiração para todos os jogadores portugueses, aliás até é uma inspiração para mim. Eu vi-o antes de ser escolhido pelos Sacramento Kings, pois conhecemo-nos no aeroporto de Los Angeles, e só posso dizer que é um grande tipo, uma ótima pessoa. Desejo-lhe a melhor sorte", afirmou o extremo leonino, à margem de uma sessão de autógrafos decorrida no El Corte Inglés, onde não arriscou uma previsão para campeão da NBA na presente época: "Não sei quem vai ganhar, espero é que seja o Sporting em Portugal".Após ter revelado este último desejo, o norte-americano lembrou que na presente temporada a fasquia está mais elevada. "Nós estamos a pensar jogo a jogo e passo a passo, pois também estamos a jogar na FIBA Europe Cup e temos batalhas diferentes este ano. Mas estamos preparados para tudo, vamos atrás das vitórias", acrescentou o atleta, que ainda sorriu quando foi confrontado com a presença na equipa da semana na FIBA Europe Cup: "Gostei disso, mas todos os dias temos de estar concentrados nos nossos jogos, pois há provas em Portugal e no estrangeiro. Estão todos a dar o máximo e nós também vamos tentar ganhar os nossos jogos".