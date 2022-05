Travante Williams: «O nosso coração foi decisivo»

Travante Williams, extremo do Sporting e jogador mais valioso da partida no dérbi com o Benfica, que terminou com a conquista da Taça de Portugal por parte dos leões, sublinhou o "fim de semana muito duro" que a equipa teve de ultrapassar para conseguir bater o rival pelo troféu."Foi um fim de semana muito duro, com três jogos. Basicamente, foi um 'jogo' de 120 minutos em que tínhamos de estar a um nível muito alto e jogar bem e conseguimos ganhar. O nosso 'coração' foi decisivo, a maneira como jogamos, a maneira como treinamos, a forma como somos orientados. Nós gostamos destes momentos e é assim que treinamos todos os dias, por isso estamos preparados para isto", começou por dizer o basquetebolista dos leões, continuando: "Vamos desfrutar este jogo, esta vitória, celebrar em equipa e com as nossas famílias, e depois pensar no playoff".