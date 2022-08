Travante Williams renova com o Sporting: «Vamos tentar ganhar tudo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O basquetebolista Travante Williams renovou contrato com o basquetebol do Sporting, anunciou esta quarta-feira o clube, com o jogador a avançar para a quarta temporada consecutiva ao serviço dos leões.

Travante, um dos principais jogadores do Sporting e do campeonato, afirmou que está feliz por "estar em casa".

"É uma bênção, estou muito contente por estar aqui. Tive umas boas férias e agora estou feliz por estar em casa. Espero que seja um grande ano e estou ansioso que comece. Vamos tentar ganhar tudo, é o meu objetivo e o da equipa, como sempre", disse o jogador, de 29 anos, aos meios de comunicação do clube.

O norte-americano, que recentemente se tornou internacional português depois de completo o processo de naturalização, representou a Oliveirense antes de se mudar para o Sporting e nos leões já conquistou todos os títulos nacionais.

Na época passada, acumulou, em 47 partidas, médias por jogo de 16,6 pontos, 3,5 assistências e 5,9 ressaltos, contribuindo para a conquista de três títulos (Supertaça, Taça Hugo dos Santos e Taça de Portugal).