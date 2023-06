Travante Williams suspenso para o dérbi com o Benfica

O extremo do Sporting, Travante Williams, cometeu uma falta desqualificante no jogo 3 da final do playoff da Liga Betclic, pelo que está suspenso preventivamente para o dérbi de hoje (19h) no João Rocha frente ao Benfica, que domina a série (2-1) e que pode hoje revalidar o título em casa do rival. Segundo o Regulamento de Disciplina (artigo 8º) da Federação (FPB), "a aplicação de uma falta desqualificante a um agente desportivo em cumprimento das regras oficiais implica a sua suspensão preventiva automática da atividade desportiva por um período de 10 dias ou um jogo de suspensão, o primeiro que ocorrer."

No entanto, já houve no passado suspensões transformadas em advertência, após avaliação do órgão disciplinar da FPB. Recorde-se que Travante foi expulso no intervalo do jogo 3, sendo identificado pela polícia, depois de se envolver com um agente no túnel de acesso aos balneários do João Rocha.