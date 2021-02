Treinador adjunto do Sporting após vitória sobre o Imortal: «Jogo difícil, com resultado incerto»

O treinador adjunto do Sporting destacou a resposta dada pela equipa diante do Imortal, numa partida na qual os leões venceram por 79-67 para conseguir o apuramento para a final da Taça Hugo dos Santos.





"O jogo vale pelos 40 minutos e ao longo desse tempo vai tendo fases diferentes, mas vale pelo todo. Foi um jogo difícil, com resultado incerto e um triunfo valorizado pela equipa do Imortal, que defendeu muito bem, anulou os nossos pontos fortes e nos obrigou a acelerar na parte final do último período", começou por apontar António Ferreira.De olho na final, que será diante do vencedor do duelo entre FC Porto e Benfica , o técnico deixou claro que a vontade é sempre de triunfar. "Entramos em todos os jogos da mesma forma. Uma equipa como a nossa quer sempre muito disputar esta final. Agora vamos esperar pelo adversário, descansar e amanhã [domingo] entrar em campo para ganhar".