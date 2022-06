Treinador da equipa de basquetebol do Real Madrid sofre um enfarte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pablo Laso, treinador da equipa de basquetebol do Real Madrid, sofreu um enfarte do miocárdio esta manhã, segundo confirmou o clube espanhol, em comunicado. O técnico encontra-se hospitalizado, a submeter-se a exames médicos.Laso liderou a equipa merengue ontem diante do Bitci Baskonia, segundo jogo da meia-final da Liga Endesa, queno Real Madrid ganhou. Foi à conferência de imprensa encontro e depois rumou a casa, sem qualquer problema.Foi já durante a madrugada que começou a sentir-se mal e a evidenciar os primeiros sintomas.