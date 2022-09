Treinador do Benfica relata episódio após conquista da Taça: «Impedidos de festejar no nosso próprio autocarro»

Iremos continuar a celebrar cada vitória do Glorioso até que a voz nos dia, venha quem vier, até da @barraqueiro

Somos Benfica — Eugénio Rodrigues (@EugenioCoach) September 26, 2022

O Benfica conquistou a Taça Vítor Hugo, em basquetebol feminino, diante do GDESSA, num encontro disputado em Ermesinde, no domingo. Horas depois do apito final, Eugénio Rodrigues, técnico das encarnadas, reportou pelas redes sociais uma situação que o deixou indignado."Impedidos de festejar no nosso próprio autocarro porque ao motorista lhe fazia dores de cabeça os cânticos do SL Benfica. Transportadora Barraqueiro, 25 de Abril sempre. Vergonha… Iremos continuar a celebrar cada vitória do Glorioso até que a voz nos doa, venha quem vier, até da Barraqueiro. Somos Benfica. Enquanto eu for treinador do Glorioso, vamos cantar o nosso clube mesmo que isso signifique estar horas bloqueado numa estação de serviço e chegar de madrugada a Lisboa. Somos Benfica e ninguém nos calará", partilhou o treinador das águias através da conta de Twitter.