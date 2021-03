Treinador do V. Guimarães e a derrota na final da Taça: «Benfica foi melhor e mereceu o título»

O V. Guimarães saiu derrotado da final da Taça de Portugal de basquetebol feminino frente ao Benfica e Rui Costa, treinador da equipa minhota, sublinhou que a sua equipa falhou "em questões que eram chave".





"O Benfica foi melhor do que nós. Não conseguimos executar o nosso plano de jogo, falhámos em questões que sabíamos que eram chave e o Benfica teve muito mérito. Foram melhores e mereceram o título. Agora temos de continuar a crescer e não falhar em coisas em que hoje não estivemos bem", afirmou.Também Catarina Mateus, basquetebolista do Vitória, sublinhou: "O Benfica foi melhor, mais competente no plano de jogo. Na primeira parte não conseguimos contê-las. Elas mereceram, trabalharam mais do que nós e estão de parabéns. Temos de continuar o nosso trabalho, temos muito pela frente".