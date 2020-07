Treinador Moncho López renova com o FC Porto até 2022

O treinador espanhol de basquetebol Moncho López, no FC Porto desde 2009, renovou o contrato até 2022 e diz-se motivado para "continuar no trilho das vitórias", anunciou esta quarta-feira o clube azul e branco.

"A época passada terminou de uma maneira estranha, por causa da pandemia, mas foi uma época em que vencemos a Supertaça e estávamos preparadíssimos para vencer a Taça de Portugal e o campeonato", referiu Moncho López aos canais de comunicação do FC Porto.

Moncho López, de 50 anos, que assumiu o cargo de treinador dos dragões em 2009, mantendo-se mesmo quando o clube suspendeu a sua equipa profissional, afirma estar motivado para "no próximo ano continuar no caminho de vitórias".

"Estou cheio de motivação, o compromisso que tenho com este clube e a motivação que tenho para vencer provas é muito grande. Sei que vai correr tudo bem", disse o treinador galego, agradecendo a confiança depositada em si pela direção.

No FC Porto, Moncho López conquistou duas Ligas, três Taças de Portugal, três Supertaças, duas Taças Hugo dos Santos e um Troféu António Pratas. E sob o nome Dragon Force, os 'azuis e brancos' venceram as duas edições da Proliga em que participaram comandados pelo treinador galego.

O treinador, que leva mais de uma década de 'dragão' ao peito, está já a preparar a próxima época, juntamente com o diretor Vítor Hugo, e mesmo "nas circunstâncias difíceis colocadas pela pandemia" o objetivo é "conseguir que o plantel seja ainda mais forte".

"Estamos a falar com muitos atletas importantes do atual plantel para conseguirmos a renovação e garantirmos a continuidade desses jogadores. Com pequenas modificações, porque serão apenas dois jogadores novos no plantel, mas poderão ter um grande impacto e acho que será um grande salto qualitativo no plantel", disse.

Moncho López, que se afirma um treinador "comprometido com os objetivos do clube" e "muito ambicioso no trabalho", endereçou ainda uma mensagem de compromisso aos adeptos portistas de que irá dar tudo para que "o plantel consiga ter o melhor rendimento".