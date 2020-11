Triunfo confortável do Sporting em Coimbra

O Sporting manteve esta quarta-feira o pleno de vitórias na Liga Placard, ao derrotar a Académica, em Coimbra, por 91-58, em partida referente à 5.ª jornada.





Com 21 pontos, John Fields foi o melhor marcador dos leões e da partida. Do lado do conjunto da casa, Joshua McNair destacou-se com 14 pontos.: 9-19;13-19; 19-33;17-20