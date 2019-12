Triunfo difícil do Benfica em Guimarães

O Benfica teve de suar para sair de Guimarães com uma vitória. Em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga Placard, as águias bateram o Vitória por 90-83.Num encontro muito equilibrado, o melhor marcador das águias foi Rafael Lisboa, com 18 pontos. Do lado vimaranense, Marqueze Midgette-Coleman brilhou com 31 pontos.O Benfica segue no topo do campeonato, com 27 pontos (13 vitórias e uma derrota).: 21-19; 18-22; 20-22; 24-27.