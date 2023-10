Triunfo difícil do Sporting em Guimarães

O Sporting venceu este domingo o V. Guimarães, por 92-89, na 3.ª jornada da Liga Betclic.Num jogo muito equilibrado, os leões foram para o intervalo na frente por sete pontos (48-41), mas o V. Guimarães passaram para a frente no arranque do segundo tempo (53-52). A equipa comandada por Pedro Nuno entrou no derradeiro quarto a liderar por um ponto, com a incerteza do vencedor a ir mesmo até à última posse de bola.Com 22 pontos, oito ressaltos e cinco roubos de bola, o poste canadiano Eddie Ekiyor foi melhor elemento dos leões. Do lado dos vimaranenses, Caleb Catto destacou-se com 26 pontos e 10 ressaltos.Benfica 110-70 EsgueiraCD Póvoa 74-79 GalomarPortimonense 80-74 ImortalLusitânia 82-85 OvarenseV. Guimarães 89-92 SportingFC Porto 16 jan. Oliveirense