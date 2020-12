Triunfo suado do Benfica na receção ao Esgueira

O Benfica registou esta quarta-feira um triunfo complicado na receção ao Esgueira, por 78-73, em encontro a contar para a 9.ª jornada da Liga Placard.





Na Luz, as águias entraram no último período a perder por 61-56, operando depois a reviravolta no marcador. Com 15 pontos, Betinho Gomes foi o melhor marcador das águias. Do lado do Esgueira, Aaron Bowen destacou-se por 20 pontos.23-14, 18-20, 15-27 e 22-12