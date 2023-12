Turcos jogaram na EuroCup feminina com apenas 5 jogadoras (uma delas lesionada) por falta de... vistos

O encontro entre o London Lions e o Bursa Uludag Basketball Club, a contar para o jogo 2 da primeira ronda do playoff do FIBA Women's EuroCup, ficou marcado por um momento insólito. A formação turca deslocou-se até Inglaterra com apenas cinco jogadoras - as únicas que não necessitavam de vistos no passaporte por terem passaporte europeu e inglês -, sem qualquer elemento da equipa técnica e da administração do clube no banco de suplentes e acabou por perdir a partida por uma grande margem (122-63), hipotecando assim o apuramento para a próxima fase da competição.

De acordo com o jornal turco 'VOA', que cita fontes da Embaixada Britânica, o Bursa Uludag teve um problema relacionado com os vistos da equipa, uma vez que o emblema da Turquia fez o pedido para a aprovação do visto das jogadoras e restantes elementos da equipa apenas 8 dias antes do jogo, não beneficiando assim do serviço que poderia acelerar todo este processo que, por norma, tem um período de resposta previsto de 15 dias.

Este imbróglio fez com que o Bursa Uludag Basketball Club se apresentasse a jogo com apenas as cinco jogadoras que tinham isenção de visto (duas com passaporte dos EUA e três com passaportes da UE). Entre estas atletas estava Eda Sahin, que apesar de estar lesionada, foi obrigada a ir a jogo para que a equipa pudesse disputar a eliminatória.







As jogadoras utilizadas pelo Bursa Uludag

Em declarações ao 'VOA', Berk Aladag, presidente do Bursa Uludag, disse que o clube pediu o adiamento do jogo e que a única resposta que obteve por parte da FIBA foi que se não se apresentassem em campo que seriam punidos em 40 mil euros e excluídos de competir nas provas organizadas pela FIBA. "O consulado e outros funcionários intervierem nesta situação. Disseram-nos que havia pressa devido ao feriado de Natal e que os vistos não seriam recebidos em tempo útil. Transmitimos esta situação aos responsáveis da FIBA e pedimos o adiamento do jogo. Disseram-nos também que, se não fôssemos para o campo, seríamos penalizados. Só podíamos enviar cinco das nossas jogadoras. Apesar de termos dito que isto era mau para a reputação da Turquia, e também para a nossa reputação, o pedido [de adiamento] não foi aceite", começou por dizer, continuando: "Se não entrássemos em campo, havia uma multa de 40 mil euros e uma exclusão por parte da organização. A nossa jogadora Eda Sahin está lesionada há duas semanas. Mesmo assim, viajou e entrou em campo. Terminou o jogo debaixo do cesto, à espera. Tivemos de lutar com apenas cinco jogadoras durante 40 minutos."

De acordo com a mesma fonte, a Embaixada Britânica afirmou que o clube turco poderia ter-se habilitado aos serviços de "Visto Prioritário" e ainda de "Visto Super Prioritário", algo que não fez. O primeiro tem um prazo de resposta de cinco dias úteis, enquanto que o segundo normalmente demora apenas um dia a emitir uma resposta.



London Lions pede desculpa aos adeptos presentes e anuncia "entrada gratuita" no jogo dos 'oitavos'



Em comunicado no final da partida, o London Lions lamentou o sucedido, pediu desculpas ao adeptos e convidou-os a assistir ao próximo jogo da equipa na FIBA Women's EuroCup, onde terão entrada gratuita. "Os acontecimentos do jogo de ontem à noite para a EuroCup, contra o Bursa Uludag, foram infelizes e desanimadores para os jogadores e adeptos presentes. Para cada jogo organizado e assistido - especialmente os internacionais - há uma enorme quantidade de trabalho nos bastidores para garantir a melhor e mais eficiente experiência para os jogadores e adeptos. Gostaríamos de reiterar que nenhum destes acontecimentos se deveu aos jogadores ou à nossa equipa. Enquanto clube, só podemos controlar a logística e os resultados da nossa equipa e, como tal, os aspetos que não são da nossa competência não podem ser resolvidos. Por conseguinte, os acontecimentos de ontem à noite são extremamente desanimadores para todos os envolvidos, sobretudo para os adeptos dedicados que estiveram presentes. Apresentamos as nossas desculpas a todos os afectados e, como forma de tentar garantir que nem tudo está perdido, os visitantes do jogo de ontem terão entrada gratuita no próximo jogo dos oitavos de final do London Lions Women's EuroCup, a 18 de janeiro."