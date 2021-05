União Sportiva bate Benfica e empata final da Liga feminina

A União Sportiva venceu este sábado o Benfica, por 85-72, e empatou a final do playoff da Liga feminina (1-1), que se vai decidir no domingo, novamente nos Açores (14h00 locais).





Em caso de triunfo, as águias selavam a conquista do título. O primeiro quarto foi equilibrado (22-22), com a equipa da casa a ir para o intervalo a vencer por três pontos. Na segunda parte, a União Sportiva liderou os dois períodos (25-21 e 18-12) e selou a vitória no jogo 2 da final.No capítulo individual, a benfiquista Japonica James foi a melhor marcadora da partida, com 26 pontos. Do lado da União Sportiva, Emília Ferreira destacou-se com 22 pontos.