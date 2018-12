União Sportiva cai em Girona e está quase fora da Taça da Europa

A União Sportiva perdeu esta quarta-feira, por 65-51, na visita às espanholas do Spar Citylift Girona, resultado que deixa as açorianas mais longe do playoff de acesso aos oitavos de final da Taça Europa de basquetebol feminino.As insulares até lideraram durante mais tempo o desafio da quinta jornada do Grupo F, porém não resistiram à reação da equipa mais forte do grupo, que passou definitivamente para a frente após o empate a 31 pontos.A União Sportiva entrou a vencer 10-0 e aos 17-4 teve a vantagem máxima de 13 pontos, mas que no fim do primeiro período era já de apenas um (18-17). Até ao intervalo, ainda conseguiram comandar e lideravam por cinco (28-23).Kankou Coulibaly, com 29 pontos, foi, de forma destacada, a melhor concretizadora em campo, carregou a esperança da União, que esbarrou numa equipa mais compacta, que teve como principais concretizadoras Nádia Colhado (17) e Eshaya Murphy (15).Para se apurarem como uma das duas primeiras equipas, as açorianas devem contar com a derrota das húngaras do Cargo Uni Gyor e vencer, por resultado robusto, na visita ao Gernika Bizkai, que ganhou por 11 nos Açores.