União Sportiva e Quinta dos Lombos na final da Taça feminina de basquetebol

As açorianas da União Sportiva e as cascalenses da Quinta dos Lombos vão disputar a final da Taça de Portugal feminina de basquetebol, depois de derrotarem nas 'meias', respetivamente, a Ovarense e o Olivais.

Na primeira meia-final, a União Sportiva bateu a Ovarense por 63-43, e, apesar da diferença de pontos no final do encontro, a Ovarense chegou a estar em vantagem no marcador durante o terceiro quarto do jogo.

A ponta final mais forte do conjunto insular permitiu-lhes marcar presença na final, onde vão encontrar a Quintas dos Lombos, que venceu o Olivais (Coimbra), que era o detentor do troféu, por 72-67, após prolongamento, numa partida muito disputada.

A final vai ser disputada este domingo, às 11h30, em Torres Novas, Santarém.