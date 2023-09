União Sportiva falha fase de grupos da EuroCup feminina

A União Sportiva falhou esta quinta-feira o acesso à fase de grupos da EuroCup feminina de basquetebol, ao perder em casa com o Antalya Toroslar (65-61), na segunda mão da fase de qualificação.Depois da derrota por 66-49 na Turquia, na primeira mão, as comandadas de Ricardo Botelho tinham de vencer por 18 pontos e, hoje, ainda chegaram perto, mas as turcas não deram hipótese no último quarto.

No Pavilhão Sidónio Serpa, em Ponta Delgada, as açorianas 'pecaram' o jogo todo pela falta de eficácia nos triplos e nos lances livres, além de falharem em converter os muitos ressaltos (46 contra 31 das turcas) em pontos.

Após chegarem ao intervalo a perder por 36-31, foi o regresso dos balneários que empolgou as micaelenses, que chegaram a estar a vencer por mais de 10, fechando esse parcial por 19-9.

No entanto, o acerto em lances-livres e a eficácia no triplo permitiram às turcas fazer um grande quarto quarto (20-11) e seguir em frente, marcando encontro no grupo H com o Tango Bourges (França), o Tany Brno (República Checa) e o BBC Gengewald (Luxemburgo).

Entre os destaques individuais, nota para a lituana Ligita Tamutyte, com 15 pontos e sete ressaltos para a União Sportiva, em que Eva Carregosa (13 pontos, cinco ressaltos e três assistências) e Monique Pereira (10 pontos e 13 ressaltos) também estiveram em bom plano.

Na formação dE Antália, Destanni Henderson, com 18 pontos e seis assistências, fez a diferença no ataque ao cesto.