União Sportiva termina Taça da Europa feminina com derrota

A União Sportiva perdeu esta quarta-feira em casa com o Gernika Bizkaia, por 84-66, em encontro da sexta e última jornada do Grupo F da Taça da Europa feminina.No País Basco, a equipa campeã portuguesa procurava a segunda vitória na competição e a possibilidade de subir ao terceiro lugar do agrupamento, mas acabou derrotada.O encontro até foi equilibrado nos três primeiros períodos, com o conjunto espanhol a chegar ao intervalo a vencer por 35-34.À entrada para o derradeiro período, a União Sportiva perdia por apenas três pontos (57-54), mas viu o Gernika Bizkaia terminar o encontro com um parcial de 27-12.A maliana Kankou Coulibaly foi a melhor marcadora do conjunto luso, com 25 pontos, com a brasileira Raphaela Monteiro (16) a ser a outra equipa da União Sportiva a passar a dezena de pontos.Com este resultado, a União Sportiva termina no último lugar do grupo, atrás das espanholas do Spar Citylift Girona, das húngaras do Cargo Uni Gyor e do Gernika Bizkaia.