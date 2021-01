V. Guimarães lamenta morte de Paulo Diamantino

O V. Guimarães lamentou este sábado a morte do seu antigo jogador Paulo Diamantino, ocorrida, na sexta-feira, após uma paragem cardiorrespiratória, no jogo entre Mirandela Basquete Clube e Juventude Pacense, da 2.ª divisão de basquetebol.

"O Vitória Sport Clube lamenta profundamente o falecimento de Paulo Diamantino, antigo atleta de basquetebol do clube. A familiares e amigos enlutados, o Vitória endereça as mais sentidas condolências neste momento difícil", lê-se no comunicado publicado pelos vitorianos no site oficial.

O clube de Guimarães lembrou que o antigo jogador representou o clube entre as épocas 2009/10 e 2011/12, facto que "ficará para sempre na memória vitoriana", acrescenta a nota.

O jogador, que representava o Mirandela, caiu inanimado, quando se preparava para entrar em campo na segunda parte do encontro, que se disputava em Paços de Ferreira.

Paulo Diamantino, que hoje completaria 36 anos, foi internacional sub-20 por Portugal, tendo, ao longo da carreira, representado ainda o FC Porto, clube ao serviço do qual conquistou duas Taças de Portugal (2005/06 e 2006/07), e o Maia.

Natural de Mirandela, o jogador cumpria a terceira temporada no clube transmontano, jogando com o irmão gémeo João e treinando no minibasket.