O norte-americano Lace Dunn foi suspenso pelo V. Guimarães na sequência de uma série de maus comportamentos, que tiveram a ‘gota de água’ no jogo 3 da primeira ronda do playoff entre os vitorianos do CAB Madeira, no último fim de semana.

A direção do Vitória acusa Dunn de prejudicar deliberadamente a sua equipa, devido a frustrações individuais. O norte-americano terá trocado igualmente palavras com a equipa técnica e o resto do plantel, entrando em picardias e gozando com os adeptos.

