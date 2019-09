Vilafranquense volta a ter equipa sénior 10 anos depois

O Vilafranquense volta a ter equipa sénior de basquetebol. Os ribatejanos estiveram 10 anos afastados do escalão máximo da modalidade e vão agora disputar a segunda divisão, ainda que desde então mantiveram a aposta na formação.Rui Silva é o treinador principal da equipa de Vila Franca de Xira.O arranque do campeonato em casa acontece a 26 de outubro frente ao Marinhense, no Pavilhão José Mário Cerejo. A estreia propriamente dita tem lugar no reduto do Stella Maris, a 12 de outubro, em Peniche.Diogo Silva, João Firmino, Fábio Alves, Bruno Martins, André Firmino e Filipe Tomé.Duarte Caseiro, Márcio Vaz, Simão Martins, André Tocha, Filipe Cação, Gonçalo Mimoso, Pedro Costa e Rafael Bessa.Carlos Menezes, Nuno Oliveira, Marco Lopes e Alexandre Boura.