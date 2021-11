Vitória difícil do Sporting nos Açores

O Sporting venceu este domingo na visita ao terreno do Lusitânia, por 89-83, em duelo a contar para a 7.ª jornada da Liga Betclic.Após um início equilibrado, os leões disparam e foram para o intervalo a vencerem por 52-41. No segundo tempo surgiu a reação do conjunto açoriano, que se aproximou no marcador: perdia apenas por um ponto no final do terceiro quarto (61-62). No derradeiro parcial, o Sporting controlou a curta vantagem e selou um triunfo difícil por 89-83.A nível individual, Travante Williams destacou-se com 26 pontos. Do lado da equipa da casa, Alexander Thompson evidenciou-se com 21 pontos.O Sporting volta a entrar em ação na quarta-feira, na visita ao terreno dos belgas do Belfius Mons-Hainaut, na FIBA Europe Cup.