Vitória robusta do FC Porto

Em partida a contar para a 14ª jornada da Liga Placard, o FC Porto recebeu e venceu a Académica por claros 101-65.





No Dragão Arena, a formação liderada por Moncho López contou com um inspirado Jalen Riley, reforço portista que apontou 17 pontos. Do lado do conjunto de Coimbra, Ashford Golden destacou-se com 24 pontos.O FC Porto segue com 13 vitórias e uma derrota. O líder invicto Sporting joga mais logo.: 28-10; 20-17;34-17; 19-21