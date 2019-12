Vitória robusta do Sporting

O Sporting registou este sábado um triunfo robusto frente ao Terceira Basket, por 114-57, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga Placard.Os melhores marcadores no Pavilhão João Rocha foram Travante Williams e Abdul Abu, ambos com 20 pontos. Cláudio Fonseca foi o melhor ressaltador (12). A formação leonina terminou o encontro com 16 triplos convertidos, em 39 tentativas.Do lado dos açorianos, Kevin Colon foi o melhor pontuador (16).O Sporting continua no grupo da frente do campeonato, com 27 pontos (13 vitórias e uma derrota).: 43-7; 19-15; 36-13; 16-22