«Vivi num ninho de bactérias»: basquetebolista bielorrussa relata os 15 dias de prisão

A basquetebolista bielorrussa Yelena Leuchanka, que jogou na WNBA e foi eleita a melhor pivô do Mundial de basquetebol feminino de 2010, cumpriu 15 dias de prisão, por ter participado em protestos exigindo a renúncia do presidente Alexander Lukashenko, tendo sido libertada esta quinta-feira.





"Colocaram em risco a minha saúde. Apreenderam-me o colchão e os lençóis. Não havia água quente. Não me deixaram tomar banho durante 13 dias, bloquearam a água da casa de banho. Vivi num ninho de bactérias. Durante cinco dias não me deixaram sair da cela. Estou com piolhos. Tudo isso prejudica a minha saúde", afirmou Yelena Leuchanka, uma das atletas mais crítica do regime bielorrusso, que esteve detida em Okréstina, conhecido pelos abusos e torturas aos manifestantes detidos durante os protestos."Enganaram-se no bode expiatório. Yelena já viveu tanto, e teve que superar tantas coisas para vencer, que é impossível dobrá-la. Ela é fiel aos seus princípios e, antes de tudo, a si mesma", afirmou a também basquetebolista Natalia Marchenko.Leuchenka foi condenada a 30 de setembro a 15 dias de prisão no centro de detenção de Okréstina, tendo sido detida no aeroporto quando se preparava para viajar para Paris, por ter participado em duas manifestações em Minsk, nos dias 23 de agosto e 27 de setembro.