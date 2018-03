Continuar a ler

Tão assim que agora, sensivelmente um mês após o massacre, Wade visitou a escola e esteve a confraternizar com centenas de alunos. "Vim para vos dizer que todos vocês são uma fonte de inspiração para mim", começou por dizer o ex-campeão da NBA (2006, 2012 e 2013), rodeado de jovens em pleno bar da escola, deixando também uma mensagem emotiva de união. " Como alguém que está no centro da opinião pública, estou orgulhoso de poder dizer que sou o que sou graças a vocês, porque são o futuro do mundo. Obrigado".



O talentoso Dwyane Wade é uma das figuras de proa dos Miami Heat, sendo igualmente conhecido por participar nas mais diversas ações comunitárias. Neste sentido, Wade voltou despir o fato de estrela, desceu do alto da sua fama e pôs os pés na terra... acabando por comover o mundo com mais uma atitude de relevo. O astro fez uma visita surpresa à escola ‘Stoneman Douglas’ para homenagear os 17 mortos do trágico tiroteio que ocorreu no estabelecimento educativo da Flórida, no passado dia 15 de fevereiro.Na altura, uma das vitimas - Joachim Oliver -, foi enterrada com a camisola ‘3’ dos Miami Heat, precisamente a que veste Wade. O extremo/base foi pronto a reagir e entrou em campo, na partida seguinte diante de Philadelphia, com o nome do jovem nos ténis. Mas a tragédia ficou a vaguear na cabeça de Wade.

Autores: Daniel Monteiro