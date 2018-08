Continuar a ler

Ao intervalo Portugal já vencia por 34-18, limitando-se na segunda parte a gerir e aumentar a vantagem verificada desde o início.



A dupla formada por Maria Carvalho (15 pontos e quatro assistências) e Sara Guerreiro (16 pontos e cinco assistências) teve um papel fundamental no sucesso português.



Após uma pausa de um dia para descanso, Portugal defronta na terça-feira a Geórgia na quarta jornada do grupo A, em embate agendado para as 14:45 (hora da Lisboa), na cidade de Gussing. Ao intervalo Portugal já vencia por 34-18, limitando-se na segunda parte a gerir e aumentar a vantagem verificada desde o início.A dupla formada por Maria Carvalho (15 pontos e quatro assistências) e Sara Guerreiro (16 pontos e cinco assistências) teve um papel fundamental no sucesso português.Após uma pausa de um dia para descanso, Portugal defronta na terça-feira a Geórgia na quarta jornada do grupo A, em embate agendado para as 14:45 (hora da Lisboa), na cidade de Gussing.

Portugal impôs este domingo uma pesada derrota ao Chipre (75-32), em partida da terceira jornada do Grupo A (Divisão B) do Europeu de basquetebol feminino de sub-18m que decorre na Áustria.O embate entre lusas e cipriotas não teve praticamente história, tal a superioridade da equipa das quinas, que somou a sua segunda vitória, depois de ter batido a Islândia na estreia , antes de perder com a Finlândia.

Autor: Lusa