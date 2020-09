Lakers entram a vencer Nuggets na final da Conferência Oeste da NBA

Os Los Angeles Lakers, impulsionados pelos 37 pontos marcados por Anthony Davis, entraram a vencer na final da Conferência Oeste da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), impondo-se aos Denver Nuggets por 126-114.

Em Orlando, onde a NBA está a disputar a fase final do campeonato, os Lakers rapidamente construíram uma vantagem de dois dígitos durante a primeira metade, beneficiando da impossibilidade de o seu adversário se defender, devido às 'exclusões' de Nikola Jokic, Jamal Murray e Paul Millsap, 'forçados' a sentarem-se no banco depois de cometerem três faltas.

De regresso às finais de conferência, após 10 anos de ausência -- mais precisamente desde que conquistaram o seu último título, em 2010 -, os Lakers, comandados por Davis, autor também de 10 ressaltos, LeBron James, com 15 pontos e 12 assistências, e Kentavious Caldwell-Pope, com 18 pontos, fecharam o terceiro tempo a liderar por 103-79.

Ao contrário da resiliência e força mental que demonstraram nos 'play-offs', esta madrugada os Nuggets nunca encontraram forma de contrariar o domínio do seu adversário e até as 'estrelas' Nikola Jokic e Jamal Murray estiveram 'modestas', com ambos a marcarem 21 pontos.

Os Denver Nuggets estão a disputar pela primeira vez as finais da conferência desde que perderam, precisamente com os Lakers, em 2009, depois de, na terça-feira, se terem tornado na primeira equipa a recuperar duas vezes de uma desvantagem de 3-1 na mesma edição dos 'play-offs' da NBA.

Depois de eliminarem na primeira ronda os Utah Jazz após estarem a perder por 3-1, os Nuggets repetiram o feito e afastaram os Los Angeles Clippers, apurando-se para a final da Conferência Oeste.

O segundo jogo da final da Conferência Oeste está agendado para a noite de domingo em Orlando, madrugada de segunda-feira em Portugal.