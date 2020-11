NBA começa em 22 de dezembro e alarga 'play-in' a quatro equipas por conferência

A temporada de 2020/21 da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA) vai começar em 22 de dezembro e manterá o sistema de qualificação para os 'play-offs', designado 'play-in', alargado a quatro equipas por conferência, anunciou esta quarta-feira a organização.

O sistema de 'play-in' foi testado este ano na fase decisiva da prova, disputada numa 'bolha', devido à pandemia de covid-19, e vai ser alargado na próxima temporada de três para quatro equipas por conferência.

A fase de 'play-in,' que ditará as equipas que vão juntar-se às seis de cada conferência apuradas diretamente para os 'play-offs', decorrerá entre 18 e 21 de maio e envolverá as formações qualificadas entre o sétimo e o 10.º lugar de cada uma das conferências.

Os 'play-offs', começarão em 22 de maio, devendo o campeão ser conhecido, o mais tardar, até 22 de julho, apenas um dia antes do início dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021 devido à pandemia, que deverão decorrer entre 23 de julho e 08 de agosto.

Na fase regular, que decorre entre 22 de dezembro e 16 de maio, cada equipa deverá disputar 72 partidas, menos 10 do que tem sido habitual, sendo três partidas contra formações da mesma conferência e duas contra equipas de outra conferência.

A temporada regular, que será disputada por 30 equipas, divididas pelas duas conferências, terá um intervalo, o denominado 'All Star Break', entre 5 e 10 de março.

No comunicado divulgado esta quarta-feira, a NBA não menciona a realização do 'All Star Game', previsto para 14 de fevereiro, em Indianapólis, mas cuja realização foi colocada em causa devido à pandemia.