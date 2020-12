Campeões Lakers perdem com rivais Clippers na estreia da nova época da NBA

Os campeões Los Angeles Lakers foram derrotados esta quarta-feira rivais citadinos Clippers, por 116-109, na estreia na nova época da NBA, após receberem os anéis de campeões num pavilhão vazio.

No dérbi de Los Angeles, liderado pela dupla Paul George e Kawhi Leonard, os Clippers superiorizaram-se aos atuais campeões num jogo equilibrado, mas com períodos de domínio muito diferentes.

Paulo George, com 33 pontos, seis ressaltos, um roubo de bola e cinco triplos, foi o melhor marcador da partida, enquanto Kawhi Leonard conseguiu 26 pontos, dois ressaltos, três assistências e dois roubos de bola.

Do lado dos Lakers, que receberam os anéis de campeões num pavilhão sem público, devido à pandemia de covid-19, estiveram em destaque LeBron James, com 22 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências, e Anthony Davis, com 18 pontos, sete ressaltos e duas assistências.

No outro encontro do dia, que marcou o regresso da nova época da NBA, os Brooklyn Nets bateram em casa os Golden State Warriors por claros 125-99.