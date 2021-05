Russell Westbrook bate recorde de 'triplos-duplos' na NBA

O base norte-americano Russell Westbrook, jogador dos Washington Wizards, quebrou esta terça-feira o recorde de 'triplos-duplos' na fase regular da NBA, chegando aos 182, mais um do que o 'mítico' Óscar Robertson.

O recorde, conseguido nesta madrugada contra os Atlanta Hawks, permite a Westbrook superar uma marca que tinha quase meio século, ultrapassando no 'ranking' aquele que ficou conhecido como 'The Big O' e atuou na NBA entre 1960 e 1974.

O jogador, de 32 anos, chegou ao 'triplo-duplo' 182 quando faltavam 8.29 minutos para o final da partida, ao garantir um 10.º ressalto.

Westbrook já tinha três épocas com média de 'triplos-duplos', sempre pelos Oklahoma City Thunder, em 2016/17 (31,6 pontos, 10,7 ressaltos e 10,4 assistências), 2017/18 (25,4, 10,1 e 10,3) e 2018/19 (22,9, 11,1 e 10,7).

No 'ranking' de 'triplos-duplos' da história da competição, Earvin 'Magic' Johnson é terceiro, com 138, Jason Kidd segue em quarto, com 107, e LeBron James, é quinto, segundo entre os jogadores em atividade, com 99.

São já 36 os 'triplo-duplos' registados esta temporada, o segundo melhor registo da carreira, depois dos 42 de 2016/17.