Campeões Milwaukee Bucks sofrem primeira derrota frente aos Miami Heat

Os Milwaukee Bucks, campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), foram derrotados esta quinta-feira pelos Miami Heat, por 137-95, num dia em que Curry fez 45 pontos e levou os Golden State Warriors à vitória.

Depois de uma vitória no primeiro jogo da época, os Bucks, com algumas ausências na equipa, sofreram a primeira derrota na visita aos Heat, guiados pelo base Tyler Herro, com 27 pontos, seis ressaltos e cinco assistências, e pelo extremo Jimmy Butler, com 21 pontos, quatro ressaltos e seis assistências.

Do lado dos Bucks, Giannis Antetokounmpo fez 15 pontos, 10 ressaltos e duas assistências, mas foi insuficiente para evitar a pesada derrota.

Noutro jogo, os Warriors bateram os Los Angeles Clippers por 115-113, com o base Stephen Curry a ser a grande figura da partida, com oito triplos convertidos, para um total de 45 pontos, 10 ressaltos e uma assistência.

Já os Atlanta Hawks triunfaram frente aos Dallas Mavericks, por 113-87. Trae Young, a grande figura dos Hawks, fez 19 pontos e 14 assistências, bem apoiado por Cam Reddish, com 20 pontos e três ressaltos, e John Collins, com 16 pontos, nove ressaltos e três assistências.

Do lado dos Mavericks, Luka Doncic fez 18 pontos, 11 ressaltos e sete assistências.