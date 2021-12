Neemias Queta marcou 17 pontos na vitória dos Stockton Kings

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O basquetebolista português Neemias Queta marcou no sábado 17 pontos no triunfo dos Stockton Kings sobre os South Bay Lakers, por 112-109, em jogo da G League da NBA.

Além dos 17 pontos (sete em nove em lançamentos de campo), o português conseguiu seis ressaltos, um desarme de lançamento e um roubo de bola.

Queta foi o segundo melhor marcador da equipa de desenvolvimento dos Sacramento Kings, com DJ Stewart a apontar 20 pontos, sendo Mac McClung, dos South Bay Lakers, o melhor marcador do encontro, com 29.

Os Kings são os quartos classificados da divisão Oeste, com seis vitórias e quatro derrotas.