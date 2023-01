Miami Heat estabelecem novo recorde de eficácia nos lançamentos livres na NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Miami Heat estabeleceram na terça-feira um novo recorde na NBA ao converterem todos os 40 lançamentos livres efetuados na vitória frente aos Oklahoma City Thunder, por 112-11.

Um lançamento livre do extremo Jimmy Butler, a 12,9 segundos do fim, permitiu à equipa de Miami chegar aos 40 lançamentos concretizados em 40 tentativas, batendo a anterior marca de eficácia da linha de lance livre, que estava na posse dos Utah Jazz, com 39 em 39, num jogo frente a Portland em 1982.

Butler foi o jogador que mais contribuiu, ao conseguir 23 em 23, marca que é a segunda mais elevada na história da NBA, igualando o registo de Dominique Wilkins, em 1992, apenas a um dos 24 em 24 de James Harden, em dezembro de 2019, e de Dirk Nowitzki, que também acertou todos os 24 lançamentos livres num jogo dos playoffs, em maio de 2011.

Apesar de várias ausências de jogadores habitualmente titulares, os Miami Heat venceram os Thunder por apenas um ponto, com Butler a conseguir um total de 35 pontos, sete ressaltos, quatro assistências, quatro roubos de bola e três desarmes de lançamento.

Do lado dos Thunder, os jogadores em maior destaque foram os bases Shai Gilgeous-Alexander, com 26 pontos, quatro ressaltos, quatro assistências e três roubos de bola, e Josh Giddey, que conseguiu um triplo-duplo, com 18 pontos, 15 ressaltos e 10 assistências.